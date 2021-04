Trecho recuperado da avenida Djalma Batista deve ser liberado nesta quinta

Um muro de contenção de aproximadamente 60 metros de extensão foi construído, para reter a força das águas pluviais. A estrutura foi feita com caixas de arame galvanizado e pedras, em um trabalho totalmente manual, devido às dificuldades de acesso para execução da obra. Um efetivo de mais de dez homens trabalha de forma intensiva no local.

Manaus/AM - Trecho da avenida Djalma Batista, localizada no bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus, deve ser liberado nesta quinta-feira (01) depois de passar por avaliação das equipes de engenharia, feita ainda durante a primeira intervenção, ocorrida no dia 18 deste mês, que apontou que uma contenção da ponte também sofreu danos.

