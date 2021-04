Vítima de explosão em condomínio de Manaus recebe alta hospitalar

Manaus/AM - Manuele Farias dos Santos, de 14 anos, recebeu, na tarde desta quarta-feira (31), alta hospitalar do Hospital e Pronto Socorro (HPS) da Criança Zona Oeste. A adolescente foi vítima de uma explosão ocorrida no dia 24 de fevereiro, em um condomínio, localizado na zona norte da capital. Desde a chegada na unidade hospitalar, ela recebeu atendimento completo pela equipe de profissionais do local.

No dia do acidente, Manuele e suas duas irmãs, de 9 e 10 anos de idade, haviam ido à casa da avó no condomínio residencial, onde aconteceu a explosão da tubulação de gás na casa de um morador. Manuele na tentativa de salvar as irmãs acabou tendo 70% do corpo queimado. Ela e a irmã mais nova, de nove anos, foram encaminhadas ao HPS da Criança Zona Oeste.

Durante a evolução gradativa do quadro clínico, a menina contou com o atendimento de uma equipe completa e multidisciplinar na unidade, conforme explicou Rafaelle de Aguiar, gerente de enfermagem do HPS da Criança.

“Ela começou a evoluir bem com os curativos. Graças a Deus após o 26º dia ela teve alta da UTI e hoje no 33º dia estamos conseguindo dar alta dela. Um trabalho de uma equipe multidisciplinar não só da equipe técnica, médica, mas a equipe de gestão também, que entrou nessa missão e hoje estamos conseguindo obter êxito”, pontuou a profissional, alegre em ver a recuperação da adolescente.

Acompanhamento – Durante toda a fase de tratamento, a menina e a acompanhante receberam acompanhamento especializado de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e outros profissionais que contribuíram significativamente para a evolução do quadro clínico da menina.