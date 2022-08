Motorista que fugiu após matar homens atropelados em Manaus diz que vai se entregar

Manaus/AM – O motorista que atropelou e matou dois homens na noite desse domingo (7), na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, diz que vai se apresentar à polícia nesta segunda-feira (8).

O homem dirigia o carro que invadiu a calçada onde as vítimas caminhavam e arremessou uma delas para dentro da Reserva Ducke.

Após o acidente, ele fugiu sem prestar socorro às vítimas e ambas acabaram morrendo no local. Dentro do veículo abandonado, os agentes encontraram um documento do homem e o celular dele.

Um cooler com garrafas de bebida também estava dentro do automóvel. Nessa manhã, o advogado do condutor esteve no 6°DIP e informou que o homem vai comparecer na delegacia e solicitou a liberação do carro que está apreendido.

Uma das vítimas do atropelamento foi reconhecida por familiares hoje, o outro permanece sem identificação.