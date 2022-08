Homem fica ferido em acidente após carro capotar em avenida de Manaus

O trecho é conhecido pelo alto índice de colisões com vítimas feridas. O motorista foi socorrido e encaminhado ao hospital. Detalhes do estado de saúde dele não foram divulgados.

O acidente ocorreu por volta das 23h, na frente do Shopping Via Norte. Ainda não se sabe detalhes das circunstâncias do ocorrido, mas o capotamento ocorreu bem perto de uma alça de retorno que dá acesso à avenida Passarinho.

