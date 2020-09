Motorista é indiciado por homicídio culposo após atropelar mulher em Manaus

Manaus/AM - O motorista de 37 anos, que não teve a identid foi indicado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, após atropelar uma mulher de 56 anos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado, mas ela morreu no local.

O acidente aconteceu na última sexta-feira (18) na avenida Nathan Xavier, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. Em depoimento à polícia, o motorista disse que estava a caminho de casa, após sair do trabalho, quando a mulher se atirou na direção do carro dele. De acordo com o suspeito, a vítima estava visivelmente embriagada.

O caso foi registrado no 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e depois transferido para a Delegacia de Trânsito (Deat). De acordo com o titular da Deat, delegado Luiz Humberto Monteiro, disse que familiares e condutores já foram ouvidos nos dois casos. “Aguardaremos o laudo do Instituto de Criminalística para que tudo seja anexado ao processo de Justiça, para que ambos os casos sejam solucionados”, explicou.