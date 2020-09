Mulher desaparece após sair de casa em Manaus; família pede ajuda

Manaus/AM - Maria das Graças Souza Pontes, 55, está desaparecida desde terça-feira (22), às 14h, após sair da casa da cunhada dela, localizada na rua Ônix, Conjunto Nova Floresta, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela filha da desaparecida, Deborah Pontes, a mulher teria informado que iria embora e que já havia solicitado um carro por meio de um aplicativo de transporte. Segundo Deborah, a mãe saiu no carro e, desde então, não retornou mais para casa onde mora com a família e o aparelho celular dela encontra-se desligado. Ela relatou, ainda, que a mãe não sabe solicitar a corrida e também não possui o aplicativo instalado no celular dela.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização de Maria das Graças, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelos números (92) 99161-1646, 99151-9247 ou 98813-8871.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.