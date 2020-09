Mulher morre atropelada em avenida movimentada de Manaus

Manaus/AM - Uma mulher até o momento não identificada morreu na noite desta sexta-feira (18) após ser atropelada por um carro que trafegava pela avenida Nathan Xavier, no bairro do Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Segundo o sargento Luiz Fernandes, testemunhas contaram que a mulher é moradora de rua, possuía transtornos mentais, e que por volta das 19h30, não se importou com carros que passavam pela avenida e atravessou na frente de um Fox de cor prata que passava pelo local. O condutor não conseguiu frear e atropelou a vítima.

O impacto fez com que o corpo da mulher batesse no para-brisa do carro e ela caísse desacordada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

O motorista permaneceu no local prestando assistência e esclarecimentos.

O caso será registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML), aonde irá aguardar reconhecimento de familiares.