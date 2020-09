Aumento de casos de Covid-19 em Manaus é destaque no Jornal Nacional

Manaus/AM - Os números da Covid-19 no Amazonas, principalmente em Manaus, vêm voltando a crescer nos últimos dias nesta sexta-feira (18), o Jornal Nacional deu uma atenção especial para a capital.

O informativo começou mostrando o gráfico de queda do número de mortes no Amazonas, que teve redução de 68% no número de óbitos. No entanto, o número de casos de Covid-19 em Manaus aumentou nos últimos dias, com aumento de internações e 70% dos leitos de UTI da rede privada ocupados.

O jornal também repercutiu, como já noticiamos aqui, que a praia da Ponta Negra voltou a ser interditada pela prefeitura, devido ao aumento de contaminações.

Nesta sexta-feira (18), conforme boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), o Amazonas ultrapassou os 130 mil casos de Covid-19 e teve mais 19 mortes confirmadas.

Com o aumento de número de casos na capital, a procura por atendimento nas principais Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também voltaram a subir.