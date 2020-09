Artista amazonense Gabi Farias lança clipe 'Sopro'; assista

Manaus/AM - A cantora amazonense Gabi Farias lançou nesta sexta-feira, 18, o clipe de "Sopro". A canção foi escolhida para ganhar ainda mais vida através de um videoclipe, gravado de maneira independente, exclusivamente por mulheres, e publicado no canal do YouTube da cantora.

“Vazante” é a primeira parte do projeto de apresentação da carreira solo da artista. “Sopro” é a terceira faixa do EP, e retrata a passagem do tempo como o protagonista da canção, segundo ela “é um lembrete sobre como as vezes focamos em perdas e não nos deixamos cicatrizar, e por conta disso, deixamos passar oportunidades de sermos mais felizes!”

O clipe foi produzido de maneira independente, pela própria artista, que também roteirizou e codirigiu o trabalho, ao lado de Malu Dacio, responsável pela montagem e edição, Maria Paula Santos, e Fernanda Delfino responsáveis pela assistência de câmera e produção, respectivamente. O clipe todo foi gravado e realizado por quatro pessoas, com apoio da Fraternidade Céu de São Francisco, local onde foi filmado.

“A ideia toda é poder unir a minha arte com a arte de outras mulheres, valorizar e dar oportunidade, assim como já me deram. É muito difícil encontrar pessoas que dividam o mesmo olhar e as mesmas crenças em relação ao nosso trabalho, e eu pude fazer isso com essas mulheres. Mesmo com inúmeras limitações nós apresentamos o que eu imagino que se passa com alguém que se identifica com a música.”

A cantora promete lançar ainda nesse ano mais um trabalho visual de uma das faixas de Vazante.

Sobre a artista

Gabi Farias é manauara, cantora, compositora e professora de canto, suas músicas passeiam pela nova MPB, música pop e experimental, sem perder a identidade regional. Já participou de faixas com outros artistas locais como República Popular e Victor Xamã.