Manaus FC espera tirar vantagem de jogar em casa contra o líder Santa Cruz

Manaus/AM - A sétima rodada da Série C será desafiadora para o Manaus FC que vai buscar sua segunda vitória neste sábado (19), contra o Santa Cruz, líder do Grupo A. O Gavião do Norte terá ao seu lado a vantagem de jogar em casa, na Arena da Amazônia, às 18h, onde não perde há dois anos. Um dos jogadores que vem sendo titular absoluto do Manaus na competição, Rodrigo Fumaça, disse que será muito difícil enfrentar uma equipe de tradição.

“Todo confronto pela Série C é difícil. Ainda mais quando você pega uma equipe de tradição dentro de casa. A gente espera manter nossa regularidade, nossa invencibilidade dentro de casa. Temos que ir para cima deles, porque em casa a gente tem que mandar”, disse Fumaça.

O Manaus FC é o sétimo colocado do grupo, com sete pontos conquistas, uma vitória pode elevar o último para as primeiras posições. Fumaça afirma que o time está buscando seu espaço na competição.

“Cada jogo é uma batalha. O nosso time está buscando subir degrau por degrau. Deixamos de ganhar alguns pontos, mas no geral estamos pontuando, que é o mais importante”, frisou o atleta.