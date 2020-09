Reparos são iniciados em limitador do complexo da avenida Constantino Nery

Manaus/AM - Os trabalhos de recuperação do limitador de altura do complexo viário Ministro Roberto Campos, com acesso para a rua Pará, foi iniciado pela Prefeitura de Manaus. O equipamento foi danificado por um veículo ainda não identificado que tentou ultrapassar, de forma irregular, não respeitando a altura permitida do pórtico.

A estrutura do equipamento é pré-moldada e está sendo montada pela empresa construtora da obra e, após concluída, será levada para montagem e instalação no local. A estimativa é de que, na próxima terça-feira (22), sejam iniciados os trabalhos de substituição do pórtico e, até o fim da próxima semana, sejam concluídos.

Durante a obra, somente os veículos de passeio e outros de pequeno porte podem acessar a alça inferior do complexo viário, no acesso da rua Arthur Bernardes para a rua Pará, zona Centro-Sul.

Veículos de grande porte estão sendo desviados para a alça lateral do complexo e seguem pela avenida Constantino Nery ou desviam pela via de retorno em direção à avenida São Jorge, evitando passar pela estrutura danificada.

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) permanecem na área do complexo viário para monitorar o acesso dos veículos e orientar condutores sobre outras opções de desvios. A interdição parcial para veículos de grande porte deve durar até a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) finalizar o reparo no pórtico.

Desde a inauguração no final de junho deste ano, três imprudências causadas por motoristas já foram registradas no local, que possui sinalização completa, com recomendação de limitação de altura máxima de 4 metros para acessar a alça inferior do complexo.