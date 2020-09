Militares retiram mais de uma tonelada de lixo do igarapé do Mindu

Manaus/AM - Ação realizada em parceria entre a Prefeitura de Manaus e o Comando do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil retirou, neste sábado (19), mais de uma tonelada de lixo do igarapé do Mindu, no parque municipal, localizado no Parque 10, zona Centro-Sul. Entre os materiais retirados estão garrafas de plástico, isopor, restos de televisão e geladeira.

A retirada dos resíduos sólidos do igarapé foi realizada por um grupo de 25 militares que recolhiam os objetos a mão e os ensacavam, para que sejam destinados ao aterro sanitário da cidade. A atividade integra o movimento do World Clean Up Day, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre a importância da limpeza das praias, rios e lagos.

O igarapé do Mindu tem 22 quilômetros de extensão e corta Manaus de Leste a Oeste. O parque do Mindu, localizado entre a nascente e a foz e que foi criado para preservar as águas do igarapé, recebe resíduos das 14 comunidades que existem entre o início das águas até o parque.

Gestor do parque municipal do Mindu, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), José Feitoza, explicou que a ação deste sábado faz parte de um programa de ação e sensibilização desenvolvido nos meses de julho a novembro. Ele lembrou, também, que a parceria da prefeitura com a Marinha do Brasil acontece pelo segundo ano consecutivo.

“Durante o período do verão amazônico, nós aqui do Parque do Mindu, fazemos várias ações de sensibilização. A Marinha tem sido nossa parceira pelo segundo ano com a presença de militares fazendo a retirada de resíduos flutuantes. Essa mesma ação tem sido desenvolvida pela Marinha em toda a Amazônia Legal”, mencionou.

Devido a pandemia do novo coronavírus, neste ano, não será realizado o Dia D de Combate aos Resíduos Sólidos, que mobiliza a sociedade para uma ação de coleta no mês de outubro. A iniciativa com a Marinha será a única deste ano. “Estamos trabalhando de forma diferenciada neste ano, apenas com os militares do Distrito Naval para a retirada dos resíduos. A população, que todos os anos participa das nossas ações, está participando este ano virtualmente”.

Atualmente, o parque municipal do Mindu encontra-se fechado para a visitação por conta das medidas de prevenção à Covid-19.