Carreta desgovernada destrói vários veículos no Porto da Ceasa em Manaus

Manaus/AM - Uma carreta desgovernada causou um grande acidente envolvendo vários veículos no Porto da Ceasa, na zona Centro de Sul de Manaus, na tarde deste sábado (19). O veículo de grande porte perdeu o freio quando realizava uma descida rumo as balsas e acabou atingindo outros quatro carros que estavam estacionados de forma irregular no local.

O Instituto de Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) informou que ninguém ficou ferido e que o veículo não estava levando nenhuma carga, tendo ocorrido apenas danos na carreta e nos demais veículos. O trânsito no local não foi afetado, de acordo com o órgão. O acidente será investigado.