IEL Amazonas oferece 40 vagas de estágio para nível médio e superior

Manaus/AM - O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) está oferecendo 40 vagas de estágio para nível médio, técnico e superior.

São 30 vagas para estudantes de nível superior dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Sistema de Informação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Publicidade e Propaganda, Marketing, Design e Design Gráfico. Sete vagas para o curso de nível Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Informática e Técnico em Eletrônica, além de três vagas para nível médio.

Todas para atuação na capital, Manaus. O valor da bolsa varia entre 500 a 600 reais para estagiários de nível médio, e de 600 a 1.045 reais para estagiários de nível técnico e superior.

Os interessados em concorrer às vagas devem ter cadastro no site da instituição e manter todos os dados pessoais, escolares, conhecimentos gerais e currículos atualizados. Mais informações pelo site do IEL do Amazonas, na aba “Para você”, e-mail [email protected], número (92) 2125-8800 ou redes sociais (Facebook e Instagram).