Mesmo com fortes chuvas, Manaus não registra ocorrências graves nesta sexta

O sistema de monitoramento de trânsito e transporte que atua 24 horas no CCC registrou durante as fortes chuvas, mais de 30 episódios, entre eles, três acidentes com danos materiais e outro três com vítimas lesionadas. Segundo o supervisor de Trânsito José Roberto Veloso, mais de 150 agentes atuaram em toda a cidade durante o dia.

“Nós sabemos que Manaus tem diversas áreas de risco, mas os agentes da Defesa Civil têm constantemente mapeado e visitado esses lugares, desenvolvendo um trabalho de prevenção e conscientização com os moradores. As equipes continuarão em alerta, acompanhando qualquer intercorrência”, afirmou.

A Defesa Civil registrou durante todo o dia, por meio do disk 199, cinco episódios, mas nenhum deles com danos materiais ou vítimas. Para o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Sérgio Fontes, o baixo número de ocorrências mostra que o serviço de prevenção realizado pelos agentes públicos tem feito a diferença.

