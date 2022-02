Manaus disponibiliza 100 vagas para curso gratuito 'Como Empreender do Zero'

Manaus/AM - Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferta 100 vagas para a 1ª palestra do “Conexão de Aprendizagem de 2022”. A primeira edição deste ano terá como tema “Como Empreender do Zero” e será ministrada pela jornalista Juliana Teles.

De forma gratuita e on-line, as palestras e workshops oferecidos pelo Conexão também emitem certificação ao aluno que finalizar todo o processo de inscrição à participação das aulas ministradas. A plataforma utilizada será o Microsoft Teams e os encontros serão realizados todas as segundas-feiras.

As atividades são voltadas a jovens a partir dos 16 anos em busca do primeiro emprego, universitários, candidatos cadastrados no Sine Manaus, profissionais em busca de qualificação e empreendedores em busca de capacitação.

De acordo com a diretora do Departamento de Qualificação Profissional (DQP), responsável pela execução do curso, o projeto tem suas finalidades, mas a principal delas é aumentar a quantidade e qualidade dos empreendedores manauaras.

Os interessados devem acessar o link disponível em (semtepi.manaus.am.gov.br) e realizar a inscrição nesta sexta-feira, até as 17h. É de inteira responsabilidade do candidato ter um celular, notebook ou tablet com sinal de internet, para acessar a programação.

Cronograma

Palestra - Como Empreender do Zero

Palestrante - Co-empreendedora do Impact Hub Manaus e membro-fundadora do projeto “Banho do Bem Manaus”, jornalista Juliana Teles.

Data - 7/2/2022

Horário - 15h às 16h30