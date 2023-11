Manausluz é notificada por falta de iluminação em vias do Distrito Industrial

Manaus/AM - A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) notificou a Manausluz pela ausência de manutenção no serviço de iluminação pública de ruas e avenidas do Distrito Industrial.

Uma fiscalização realizada pelo órgão regulador, da Prefeitura de Manaus, identificou luminárias apagadas, baixa luminosidade e ausência de pontos de iluminação em alguns trechos das avenidas Mandii, Açaí, Buriti e Matrinxã. As vias concentram tráfego intenso de veículos de carga e, conforme o contrato de concessão, são consideradas prioritárias para atendimento.

O diretor de Gestão Energética e Iluminação Pública da Ageman, Everaldo Leal, explicou que, para essas localidades consideradas com tráfego intenso de veículos, o prazo contratual dos atendimentos das demandas é de 24 horas a 48 horas, o que não tem ocorrido.

Leal destacou, ainda, que foram encaminhadas previamente à concessionária duas solicitações de informações a respeito das não conformidades, no entanto, a empresa não prestou qualquer serviço solicitado pela Ageman nas localidades, o que levou o órgão regulador a emitir uma notificação para a Manausluz.

“Nossos técnicos realizaram uma inspeção criteriosa, em outubro, nas vias mencionadas e levantamos todos os pontos com defeitos de funcionamento ou causados por terceiros, quando repassamos as solicitações para a empresa. Retornamos, em novembro, e o problema persiste, sem qualquer manifestação da empresa”, disse Everaldo.

Na notificação enviada à Manausluz, a Ageman solicita que seja implementado um plano de ação com equipe de rondas noturnas diárias em vias principais da cidade, priorizando àquelas alvos de constantes apagões e importantes pelo risco de segurança do tráfego. A empresa tem dez dias úteis para se manifestar, caso contrário, poderá sofrer penalidades.

Como forma de garantir a continuidade e o pleno funcionamento do Sistema Público de Iluminação Pública da cidade de Manaus, a Ageman reforça que os usuários também podem contribuir com a fiscalização do serviço relatando os problemas envolvendo questões referentes à iluminação, acionando o órgão regulador municipal por meio da Ouvidoria, a qual atende as demandas por meio de WhatsApp (92) 98842-2919, 98410-3247, pelo call center da Manausluz no 0800-201-0001 e também diretamente no aplicativo Manaus+luz.