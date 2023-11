Famílias afetadas pelas fortes chuvas de quinta-feira recebem auxílio em Manaus

A Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) e a Defesa Civil do município também estiveram presentes na comunidade Nova Vitória realizando a limpeza do local e a avaliação de residências, respectivamente.

A dona de casa Vânia Souza relatou ter perdido, ao menos, duas camas durante a chuva, após o quarto dos filhos ter sido invadido pela lama do barranco, localizado ao lado de sua residência. Com a entrega dos benefícios, Vânia afirma que o que é difícil acaba se tornando um pouco mais suportável com o apoio prestado pelo poder público.

Ao todo, 66 famílias receberam cestas básicas, colchões de casal, lençóis e kits de limpeza doméstica. Das famílias atendidas, 30 foram inseridas no Auxílio-Aluguel, benefício liberado no valor de R$ 600.

Manaus/AM - As famílias da comunidade Nova Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste, afetadas pelas fortes chuvas da quinta-feira (24), receberam auxílio por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

