Mais de 262 mil animais são vacinados contra raiva em Manaus

Com o final da campanha, o diretor lembra que a vacina contra raiva para cães e gatos fica disponível durante todo o ano no posto de vacinação na sede do CCZ, na avenida Brasil, s/n°, bairro Compensa, zona Oeste, de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h, de forma gratuita e sem necessidade de agendamento.

Manaus/AM - A Campanha Anual de Vacinação Antirrábica de 2023 imunizou 262.177 animais em Manaus, superando a meta para imunização de 255.480 animais. Iniciada no dia 20 de setembro e encerrada nesta quarta-feira (06), a campanha foi executada com o apoio de 220 vacinadores que realizam visitas domiciliares para a imunização de cães e gatos.

