Influencer de Manaus que matou técnica de enfermagem pede segredo de justiça

Manaus/AM - O influencer Lucas Carvalho de Souza solicitou à Justiça do Amazonas, nesta quarta-feira (24), para tornar segredo de justiça o processo que responde pela morte da técnica de enfermagem Gilcely Laura de Lima Veiga, de 32 anos, em um grave acidente na avenida Djalma Batista, no dia 14 de agosto deste ano.

No pedido, a defesa de Lucas alega que a medida pode evitar " inconvenientes graves e perturbação da ordem, em prejuízo do requerente e do próprio processo”.

No dia do acidente, a técnica de enfermagem estava na garupa de uma moto por aplicativo quando o carro de Lucas, em alta velocidade, atingiu o veículo. Ela foi arremessada e morreu no local, já o condutor da motocicleta ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital 28 de Agosto. Na ocasião, Lucas se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi solto sem pagar fiança após ter a liberdade provisória concedida pelo juiz Luís Alberto Nascimento Albuquerque.

Gilcely deixou um filho de 3 anos.

