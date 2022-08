Família de técnica de enfermagem morta por influencer em acidente faz protesto em Manaus

Apesar de Lucas ter se recusado a fazer o teste do bafômetro no dia da tragédia, os policiais atestaram que ele apresentava sinais de embriaguez e estava com capacidade psicomotora alterada.

Gilcely morreu após o carro de Lucas atingir a moto de aplicativo onde ela estava na av. Djalma Batista no domingo (16). Na ocasião, ela foi arremessada do veículo por metros, o condutor também sofreu ferimentos e precisou ser internado.

A manifestação, que vai iniciar a partir das 16h, é um pedido de justiça dos parentes e amigos de “Gil”, que estão revoltados com o fato do influencer ter sido solto na última terça-feira (16).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.