Casal fica ferido em acidente entre carro e moto na Av. das Flores em Manaus

Os dois precisaram ser socorridos e encaminhados ao hospital pelo Samu. O motorista do carro envolvido no acidente permaneceu no local e prestou socorro às vítimas, além de prestar esclarecimentos à polícia.

O veículo colidiu com um carro em um cruzamento e as vítimas foram lançadas na pista. Na queda, a mulher fraturou o ombro e o companheiro dela quebrou a perna.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.