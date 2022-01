Idosa e filho são presos ao tentarem fazer empréstimo com documentos falsos no Amazonas

Manaus/AM - Uma idosa de 62 anos e filho de 26 anos, foram presos nessa quinta-feira (20), no município de Iranduba, após tentarem realizar empréstimos com documentação falsa em agência financeira no bairro Novo Amanhecer. Funcionários do estabelecimento perceberam a tentativa de golpe e acionaram a polícia. Quando os agentes abordaram a mulher, encontraram com ela uma pasta repleta de identidades e cartões de banco de outras pessoas. Com o filho, foram achados vários documentos em branco que também seriam usados no golpe. Ele chegou a dizer que havia achado os documentos na rua, mas não soube dizer onde. A mulher foi presa e vai responder por falsidade ideológica e o homem por receptação.

