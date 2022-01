Centros de Testagem realizaram 6,2 mil testes nesta quinta em Manaus

A Prefeitura de Manaus informa que, nesta quinta-feira, 20/1, foram realizados 6.203 exames de diagnóstico nos dois Centros Municipais de Testagem contra a Covid-19, com 53% de resultados positivos. Na unidade que funciona no Studio 5 Centro de Convenções, no Japiim, zona Sul, foram coletados 3.080 testes. Já na unidade montada em parceria com o governo do Amazonas, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Flores, zona Centro-Sul, foram feitos 3.195 exames.

Os números demonstram que, do total de pessoas que buscaram atendimento nos dois centros de testagem, 3.283 tiveram diagnóstico confirmado para Covid-19.

As unidades permaneceram abertas das 9h às 17h, mas o atendimento dos que já haviam sido acolhidos só foi concluído por volta das 21h.

Além do teste, os usuários receberam atendimento médico e os medicamentos prescritos para cada caso. Mesmo aqueles com resultado negativo para a Covid-19, mas com sintomas compatíveis com síndromes gripais, passaram por consulta médica e tiveram acesso aos remédios, segundo seu estado de saúde.

A procura pelo teste teve leve redução nesta quinta-feira, em relação ao dia anterior, quando os dois centros registraram, juntos, 7.499 atendimentos.

Além dos Centros de Testagem, que desde esta quinta-feira funcionam das 9h às 17h, a rede municipal oferece o teste em outras 32 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), em horários que podem ser conferidos pelo link https://bit.ly/ubscovidmanaus. De acordo com a Semsa, os dados das UBSs ainda serão consolidados.

O teste rápido de antígeno para Covid-19 é indicado para aquelas pessoas que estão entre o 1º e o 7º dia do aparecimento de sintomas gripais. Os principais são: febre, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, coriza e mal-estar.