Homem é torturado e assassinado com mais de 10 facadas em ramal de Manaus

Segundo os peritos, ele foi bastante torturado e sofreu ao menos 13 golpes profundos de faca na região do tórax, costa, rosto e outras partes do corpo.

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com várias facadas pelo corpo, no ramal 14 da Estrada do Puraquequara, na Zona Leste.

