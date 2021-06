Homem apontado como organizador dos ataques do CV é preso em Manaus

Durante a abordagem nesta quarta-feira, Gabriel não apresentou resistência aos policiais e logo entregou onde escondia a arma e as drogas. Com ele, foram apreendidos quase meio quilo de entorpecentes, entre pasta base de cocaína, oxi e maconha.

De acordo com investigações, Gabriel integra a facção criminosa originária do Rio de Janeiro e era subordinado ao traficante Ederfran de Oliveira Silva, conhecido como "Nenem", preso na última segunda-feira (7). Ele também é suspeito de ser um dos idealizadores dos ataques coordenados.

Manaus/AM - Gabriel Marques de Moura, 23 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (9), no bairro Redenção, na zona Centro-Oeste. Ele é apontado pela polícia como o quinto líder do tráfico, detido por encabeçar a organização de ataques do Comando Vermelho, no último final de semana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.