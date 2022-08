Guns N’ Roses: Axl Rose acena para fãs da varanda de hotel em Manaus

Manaus/AM - Axl Rose acenou para fãs do alto da varanda do hotel Juma Ópera, onde os membros do Guns N' Roses estão hospedados, no Centro de Manaus.

Axl Rose acenando aos fãs de Manaus que estão na porta do hotel pic.twitter.com/qmXlOttfqk — Guns N' Roses News (@gnrnewsbrasil) August 29, 2022



A presença da banda norte-americana reuniu uma intensa multidão de fãs, com muitos gritos e tumulto na região. O hotel fica de frente para o Teatro Amazonas e o Largo de São Sebastião.



O grupo liderado por Axl Rose fará um espetáculo na Arena da Amazônia na quinta-feira, dia 1º de setembro. Após o show em Manaus, o grupo fará shows em Recife, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre.

A chegada no Amazonas repercutiu em todo o Brasil, já que marca o desembarque em terras brasileiras. Eles são atração também do Rock in Rio no dia 8 de setembro.