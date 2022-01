Fiscalização é reforçada na Zona Azul do Centro de Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), orientou condutores de veículos na avenida Eduardo Ribeiro sobre a fiscalização do sistema Zona Azul. Na ação desta quarta-feira (12), quatro veículos foram apreendidos por irregularidades de estacionamento.

De acordo com o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda, a ação atende determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, para ordenar o trânsito na capital. “Estamos iniciando o ano de 2022 e o prefeito pediu que continuássemos o ordenamento do centro da cidade. Estamos aqui com a equipe do IMMU para trazermos uma maior organização do trânsito ao verificar o estacionamento irregular, parada em fila dupla, eventual vaga irregular, também aqueles condutores que não pagam o estacionamento rotativo”, afirmou.

As ações na região do Centro serão intensificadas para ordenar o estacionamento do local oferecendo mais oportunidade para quem se desloca à região. “o Zona Azul beneficia toda a sociedade uma vez que muitos condutores de achavam donos das vagas, estacionavam seus carros de manhã até a tarde. Os próprios lojistas reclamavam desta situação e cobravam a fiscalização para oferecer maior rotatividade nas vagas”, frisou.