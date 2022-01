Carros ficam parcialmente debaixo da água após avenida alagar em Manaus

Um caminhão que tentou passar pela área alagada, acabou ficando parado devido a água entrar no motor do veículo. Linhas de ônibus que passam pelo local precisaram mudar a rota ou aguardar.

Manaus/AM - A forte chuva que desabou em Manaus na tarde desta quarta-feira (12), deixou várias ruas intrafegáveis na capital, entre elas, a avenida José Romão, do bairro do Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

