Finalista do The Voice Kids, Izabelle Ribeiro conta com voto dos amazonenses

Manaus/AM - Izabelle Ribeiro pode trazer para o Amazonas, pela primeira vez, o título de campeã do “The Voice Kids” (TV Globo). Neste domingo (26), a cantora de 14 anos vai participar da final do reality show musical e conta com o apoio dos amazonenses para conseguir uma votação expressiva e realizar o sonho de ser a vencedora do programa.

“Estou muito feliz por termos chegado juntos até aqui e eu preciso, mais uma vez, da ajuda de vocês, com força total, para juntos trazermos essa vitória. Quero agradecer a quem está me apoiando, me dando carinho, sou muito grata, essa vitória é nossa. Votem muito em mim”, convoca Izabelle.

Ao vivo - Em apoio à cantora, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, do governo do Amazonas, vai transmitir o programa em um telão na praça do Mauazinho (avenida Rio Negro, s/nº), para que o público possa acompanhar e torcer. Além da transmissão do programa ao vivo, haverá apresentações do cantor Maykinho (12h) e da banda Feras do Forró (14h30).

Votação – Mauro Ribeiro, pai de Izabelle, adianta a dinâmica do programa deste domingo. “Na primeira parte, o público vai votar na voz que vai representar cada time. A Izabelle sendo a mais votada do Time Gaby, ela canta mais uma música e concorre ao primeiro lugar. Vamos votar, só depende da gente, está tudo em nossas mãos”, destaca.

Durante a semifinal do programa, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa também realizou a transmissão na praça do Mauazinho, que contou com apresentações dos ex-participantes do programa Davi Lucas, Raylla Araújo e Lorenzo Fortes. Izabelle ganhou uma bolsa de estudos no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. Ela e o irmão, Pedro Lucas, vão fazer parte da turma do Coral Infantojuvenil e já devem começar as aulas na próxima semana. A cantora também foi convidada para participar do tradicional espetáculo de Natal, no Teatro Amazonas.