Amazonense Izabelle Ribeiro abre ‘The Voice Kids’ neste domingo; reveja a apresentação

A cantora do Amazonas, Izabelle Ribeiro, abriu a tarde deste domingo (19) na semifinal do The Voice Kids. A votação está aberta e ela conta com o apoio do público para permanecer na disputa.

Representando o #TimeGaby: Izabelle Ribeiro apresenta "Tente outra vez", sucesso de Raul Seixas #TheVoiceKids pic.twitter.com/qSU5omcY4X — The Voice Kids (@TheVoiceBrasil) September 19, 2021

Izabelle cantou “Tente Outra Vez”, de Raul Seixas e Paulo Coelho. Michel Teló relembrou que essa foi uma música que ajudou até Chitãozinho e Xororó em sua trajetória. A participante é do time de Gaby Amarantos.

Em Manaus, um evento foi montado para acompanhar a semifinal do programa neste domingo, no bairro Mauazinho - por ter sido a região que mais computou votos para ela na cidade. Além de ter a transmissão no telão ao vivo do reality show musical, o evento conta com apresentações de artistas locais que participaram do The Voice Kids.