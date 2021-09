Finalista do The Voice Kids vai participar de espetáculo de Natal em Manaus

Manaus/AM - O espetáculo de Natal deste ano no Teatro Amazonas vai contar com a presença da cantora amazonense Izabelle Ribeiro, de 14 anos. Neste domingo, a adolescente passou para a final do "The Voice Kids", da TV Globo.

“Uma sensação de felicidade, porque o meu sonho era cantar aqui no Teatro Amazonas, e ver que está se realizando é muita gratidão mesmo, é uma sensação de realização”, disse a garota.

adolescente ganhou uma bolsa de estudos no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro e recebeu o convite para compor o elenco do espetáculo de Natal deste ano. A bolsa é para o Coral Infantojuvenil. Além de Izabelle, o irmão dela, Pedro Lucas Ribeiro, de 16 anos, também recebeu a oportunidade de realizar o curso. Os dois devem iniciar as aulas na próxima semana.

“É muito bom mesmo esse apoio, e eu me sinto também mais forte. E ter a escola, o Claudio Santoro, é muito bom porque eu tenho vários professores e ter mais ajuda do Claudio Santoro é muito bom. Eu tenho meios de interpretação, mas estou muito a fim de aprender, e eu vou aprender cada vez mais nessa escola incrível, e é muita gratidão mesmo”, afirmou.