Amazonense Izabelle Ribeiro é finalista do The Voice Kids

No time de Carlinhos Brown, a mais votada foi Helloysa do Pandeiro. O jurado escolheu salvar Isabelly Sampaio.

Izabelle Ribeiro foi a escolhida de Gaby Amarantos para seguir na competição e vai disputar o título de campeã com outros cinco participantes. No time de Gaby, o público votou e escolheu Ruany Keveny, e a cantora salvou Izabelle.

Amazonas vai à final do The Voice Kids!

