Feira da FAS abre inscrições para empreendedores participarem da edição 2022

Manaus/AM - A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) inicia, nesta semana, o período para inscrições de empreendedores interessados em participar da primeira edição de 2022 da Feira da FAS, que acontecerá em fevereiro na sede da instituição. O objetivo é incentivar a economia criativa e verde, com um espaço para venda de produtos e apoio aos pequenos negócios. As inscrições deverão ser feitas no site até o dia 17 de dezembro (fas-amazonia.org).

Podem se inscrever os empreendedores da área gastronômica, de variedades, como artesanatos, colecionáveis e roupas, e área verde, com itens de jardinagem e artigos naturais, entre outros.

Após o término do período de inscrições, haverá a seleção dos negócios. O anúncio dos empreendedores selecionados será feito no dia 22 de dezembro somente por e-mail para os inscritos.

“Para a seleção, nossos critérios são de que sejam atividades e produtos que fomentem a economia criativa, com produção própria, e com foco na sustentabilidade, para contribuir com a melhoria da qualidade de vida da sociedade”, explica um dos coordenadores da Feira da FAS, Gabriel Cavalcante.