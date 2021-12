Horas antes de show de Whindersson, público forma fila na Arena da Amazônia

A capacidade do estádio é de 60 mil, mas com o decreto, 50% da capacidade é o máximo permitido.

Manaus/AM - O show “A Volta do Que Não Foi”, de Whindersson Nunes, só começa às 20h30, mas o público quis chegar bem cedo na Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery. Ainda durante a tarde e mesmo debaixo de chuva, fãs já faziam fila para entrar no estádio e esperar pelo humorista.

