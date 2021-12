Karateca amazonense vence campeonato brasileiro de karatê

Sobre as dificuldades, Lucas contou que os valores aprendidos no karatê ajudam a superar obstáculos e planejar o futuro. “Pode ser difícil mas um karateca nunca desiste. Eu quero ser professor de Karatê!”, disse.

Caçula de quatro irmãos, ele também tem uma irmã karateca de 13 anos, que não pôde competir em razão dos custos de duas viagens. Lucas é aluno do 5º ano na Escola Municipal Paula Frassinetti, e vive com a família no bairro Santo Antônio. Ele também contou com apoio dos Senseis Douglas Freitas e Raimundo Sampaio da Escola de Artes Marciais Konbukan de Karatê Shotokan @konbukan.karate

Manaus/AM - Na manhã deste sábado (11), o manauara Douglas Santos, de 11 anos, venceu o campeonato brasileiro de Karatê que aconteceu em Fortaleza (CE). Sem patrocínio, o atleta contou com o esforço do pai, que é sapateiro, para custear a primeira viagem de avião para a competição onde representou o Amazonas.

