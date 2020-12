Escola oferta oficinas gratuitas para arrecadar alimentos para Abrigo Nacer

Manaus/AM - Arrecadar uma tonelada de alimentos não perecíveis para ser doada ao Abrigo Nacer que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Esse é o objetivo que a escola de educação tecnológica Manaós Tech for Kids, de Manaus, pretende alcançar para tentar ajudar à Instituição filantrópica que enfrenta dificuldades.

Para isso, a Manaós Tech dá início nesta semana, às inscrições para as “Oficinas Solidárias Nacer”, onde serão ofertadas aulas de robótica e de programação totalmente gratuitas para crianças a partir de cinco anos. A ideia da gestão da escola é poder ajudar ao Nacer que passa por muita dificuldade em função da crise sanitária, provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), fato que impossibilita as visitas ao local e dificulta as doações ao Abrigo.

Para se inscrever nas oficinas, basta entrar em contato pelo site da Manaós Tech: https://www.manaostech.com/

A escola de robótica é parceira do Nacer há algum tempo e, inclusive, já realizou outras campanhas para ajudar a Instituição. Além da campanha de solidariedade, a Manaóes Tech também oferece bolsas gratuitas para algumas crianças e adolescentes no Nacer.

“Esse ano tivemos até um aplicativo que o nosso aluno Alexandre Nepomuceno criou para ajudar as instituições de caridade, além do Nacer. A ideia foi para arrecadar recursos de maneira online. Nós sempre desafiamos nossos pequenos a criar algo que possa causar algum impacto positivo na sociedade”, revelou Glauco Aguiar.

Nacer

O abrigo Nacer está em atividade há três anos e dá amparo para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. As idades variam de zero a 18 anos. O local também abriga adolescentes grávidas em situação de risco.

“Essa parceria com a Manaós Tech é muito especial para nós e tem sido um braço forte no nosso trabalho, contribuindo ativamente para a vida das crianças. Já tivemos vidas transformadas e futuros traçados por meio das oportunidades que a escola nos ofereceu. Com a pandemia, perdemos parte de nossos parceiros, doações, visitas, programas de voluntariado, enfim. Todos precisaram ser suspensos, mas, isso vai passar”, declara com otimismo o diretor do Nacer, Cleslley Rodrigues.

Ainda segundo Cleslley, além dos alimentos, outras necessidades do Abrigo são os produtos de limpeza e higiene. O Nacer fica localizado à Rua 35, número 2B, Conjunto Castelo Branco, Parque Dez de Novembro, em Manaus.