Manaus/AM - Um motorista ficou ferido na noite deste domingo (6), após cair com o carro em um barranco na Rua Quitéria Nobre, bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com outro motorista que testemunhou o caso, o homem estava dirigindo em sua frente, quando de repente, ele sumiu. A testemunha então, desceu do carro para procurar, quando viu que o motorista havia caído no barranco. Ainda de acordo com ele, o homem foi parar no banco de trás dos carro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, que foi retirada de maca do local. O estado de saúde não foi informado.

Distraído, motorista 'passa direto' em barranco e capota carro em Manaus - Parte 1 pic.twitter.com/vAMT0bGypG — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 7, 2020

Distraído, motorista 'passa direto' em barranco e capota carro em Manaus - Parte 2 / Resgate pic.twitter.com/5WIAz8qeeR — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 7, 2020

Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo caiu no barranco. Confira: