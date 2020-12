Prefeito vistoria obras do T1 e de plataformas neste domingo

Manaus/AM - Todas as frentes de obras executadas pela Prefeitura de Manaus na capital são acompanhadas de perto pelo prefeito Arthur Virgílio Neto. “Isso é um trabalho para vários governos. A minha parte estou fazendo e espero que façam daqui para frente cada um a sua para que Manaus cresça, sem retrocesso”, disse neste domingo (6) o chefe do Executivo municipal ao vistoriar os serviços no Terminal de Integração da avenida Constantino Nery (T1), que é totalmente reconstruído para ser entregue revitalizado à população, e em oito plataformas de passageiros, além das construções do Skate Park, no parque dos Bilhares, na zona Oeste.

“Passei o domingo visitando obras. No T1, as equipes trabalharam na demolição da última parte antiga que tem no terminal, que são as torres. A obra está avançada, o concreto está todo feito, as colunas e as pré-lajes. A fase mais difícil já foi feita e o pessoal está todo trabalhando para entregar esse terminal contemporâneo e bonito para a cidade”, disse o prefeito.

Com 45% das obras prontas, o Terminal 1 será composto por duas plataformas, norte e sul, com mais de 250 metros de extensão. As novas plataformas de embarque e desembarque substituem as anteriores, seguindo o padrão das estações de transferências e do Terminal de Integração 6 (T6), em construção no bairro Lago Azul, na zona Norte.

A reconstrução do T1, juntamente com a construção do T6, de quatro estações de transferência de passageiros – sendo uma já entregue e três em fase de conclusão – e dois complexos viários, é parte do pacote de obras para a melhoria da mobilidade urbana.

Skate Park

Outro local visitado foi o Skate Park, no parque municipal Ponte dos Bilhares, que está com 50% das obras em andamento, e será um espaço dedicado à prática profissional da modalidade.

“Serão duas pistas, uma mais simples e outra mais competitiva, que vai dar para essa tribo tão querida se divertir bastante. Nós temos muita razão para querer ver isso pronto logo. Vou passar a vir todos os dias. Vou entregar essa obra e tenho mil razões para isso, uma delas que é uma obra importante e outra tem razões sentimentais muito forte”, ressaltou Arthur.

O projeto da pista do Skate Park contempla as duas categorias de skate mais praticadas no mundo: a street (skate de rua) e a park (mistura de bowl e banks, pistas em forma de conchas), a primeira da categoria na região Norte do país, desenvolvida pela Rio Ramp Design, empresa número um na projeção de espaços para skate. A execução tem a assessoria do jornalista e skatista Ulysses Marcondes.