Motorista fica ferido após micro-ônibus bater em poste em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um micro-ônibus colidiu com um poste na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul da capital. O acidente ocorreu no sábado (5). O motorista foi socorrido com ferimentos leves.

Testemunhas informaram que o motorista tentou desviar de um motociclista, enquanto fazia a curva. Ele perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com o poste.

O motorista de 32 anos foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital 28 de Agosto.