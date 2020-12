Acidente entre carro e motocicleta deixa um ferido na AM-070

Manaus/AM - Uma pessoa ficou ferida durante um acidente entre um carro e uma motocicleta na manhã deste domingo (6), na rodovia AM-070, que liga Manaus ao município de Iranduba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu no KM-10 da estrada, por volta das 11h30. Uma unidade de resgate da corporação foi acionada e está no local para prestar socorro à vítima. Novas informações em instantes.