Emoção marca velório de vítimas de acidente na Avenida Rodrigo Otávio em Manaus

O acidente deixou o trânsito congestionado por várias horas na localidade. As causas do acidente devem ser investigadas.

Após colidir, o motorista do caminhão com areia fugiu para evitar que fosse linchado, mas retornou em seguida, se entregou à polícia e prestou depoimento. Ele foi liberado após pagar fiança de R$ 10 mil para responder ao processo em liberdade. O veículo das vítimas teve perda total e foi levado para sucata.

Manaus/AM - Com os caixões lacrados, os familiares se despediram de Suzy Pedrosa Caldas, de 37 anos, e da enteada dela, Maria Eduarda Caldas, de 17 anos, em velório na manhã deste sábado (28), no velório ocorrido na Assembleia de Deus Área 261, Avenida Manaus 2000, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

