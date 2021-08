Segunda parcela do Auxílio Operação Cheia é liberada em Manaus

Manaus/AM - Já está liberada a segunda parcela de R$ 200 do Auxílio Operação Cheia para quem recebeu o cartão no terceiro e quarto lotes. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (27) pela Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária.

O Fundo Manaus Solidária informou, também, que não está fazendo nenhum cadastro para novos beneficiários e sim cumprindo as entregas das parcelas dos lotes das pessoas que já estavam cadastradas.

De acordo com a Prefeitura, se houver dúvidas, a população pode entrar em contato com o Fundo Manaus pelo telefone (92) 98842-3017 ou pelo e-mail: [email protected]

O cartão Auxílio Operação Cheia 2021 ajuda as famílias na aquisição de remédios, comida e produtos de higiene pessoal. A renda também é um complemento do auxílio-aluguel, no valor de R$ 300, pago pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).