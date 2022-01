Cruzeiros cancelam passagem por Manaus após aumento de casos da covid-19 na Europa

Manaus/AM - Com o ressurgimento de novos casos de Covid-19 na Europa e por razão da nova variante Ômicron, sete navios dos 11 previstos para atracarem em Manaus duarnete a “Temporada de Cruzeiros 2022”, cancelaram a vinda, segundo a Prefeitura confirmou nesta segunda-feira (3). Com esse problema, a Prefeitura de Manaus está analisando junto com os órgãos responsáveis a permanência da Temporada de Cruzeiros na cidade. A prefeitura seguirá as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, Ministério do Turismo e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) nesse sentido.

