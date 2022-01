Feiras da ADS retomam atividades nesta terça-feira; confira locais

Manaus/AM - As tradicionais Feiras de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) voltam a funcionar em Manaus a partir desta terça-feira (04). Entre os produtos que estarão disponíveis destacam-se hortaliças, tubérculos, farináceos, laticínios e outros. A venda de cafés da manhã e lanches da tarde também são opções disponíveis para os consumidores.



Confira o calendário das feiras em Manaus:



Terças-feiras, das 14h às 19h

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

• Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova



Quarta-feira, das 15h às 19h

• Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra



Quintas-feiras, das 14h às 19h

• Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada



Sexta-feira, das 15h às 19h

• Centro Social Urbano (CSU), avenida Perimetral, Parque Dez



Sábado, das 5h às 11h

• Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

• Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova



Domingo, das 6h ao meio-dia

• Praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.