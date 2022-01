Vídeo: Motorista morre após passar mal em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um motorista sofreu um possível ataque cardíaco enquanto trafegava na Avenida das Flores nesta segunda-feira (03), no sentido Centro-Bairro. Ele estava na companhia de um passageiro quando passou mal. Motorista morre após passar mal em avenida de Manaus pic.twitter.com/8zncWv8DWx — Babilônia (@hamudaniel19) January 3, 2022 De acordo com informações da polícia, o homem é de São Paulo e estava em um carro de cor branca, com placa EFV 0092, ele estacionou na via quando começou a se sentir mal. O passageiro saiu em busca de ajuda até que uma enfermeira prestou os primeiros socorros. No vídeo registrado por uma testemunha, o homem é identificado apenas como “Magalhães”, e mostra o momento em que a enfermeira e outros dois homens ajudam fazendo reanimação cardíaca. Ainda conforme informações da polícia, a enfermeira relatou que o motorista já estava sem vida quando foi levado para uma unidade hospitalar por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.