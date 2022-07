Cras entram em reforma em Manaus; confira endereços provisórios

Já o Cras Colônia Antônio Aleixo, localizado na rua Raul Ribeiro, s/nº, no bairro Colônia Antônio Aleixo, passará por uma revitalização parcial, permitindo que a unidade continue atendendo a população no mesmo endereço, ainda que em capacidade reduzida.

Cras Alfredo Nascimento – atendendo no Cras Cidade Nova, localizado na rua C, quadra 67, 47, conjunto Francisca Mendes, Cidade Nova (ao lado do terminal da linha 418);

Cras Betânia – atendendo no Conselho Comunitário do Bairro de Educandos, na rua Manoel Urbano, 288, Educandos;

