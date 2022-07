Escola em Manaus participa de projeto que direciona alunos para vagas de emprego

Alunos da escola municipal Leonardo da Vinci, localizada no bairro Nova Esperança, zona Oeste, serão beneficiados com o projeto “O Primeiro Emprego a gente nunca esquece”, iniciado na rede municipal de ensino, da Prefeitura de Manaus, no primeiro semestre de 2022. O lançamento oficial da ação aconteceu na tarde desta sexta-feira (8), em uma solenidade realizada no auditório da escola.

O projeto é desenvolvido por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e tem como objetivo estimular as competências dos alunos do 9º ano para a empregabilidade e o empreendedorismo.

Ao final da capacitação, os estudantes receberão certificados e serão indicados a vagas de emprego. As atividades iniciam neste sábado, 9.

Os alunos receberão capacitação sobre empreendedorismo, treinamento comportamental durante uma entrevista de emprego, aprenderão como criar um currículo, além de outras orientações voltadas para a inserção no mercado de trabalho.

Na escola municipal Leonardo da Vinci serão beneficiados cem alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental, com idade entre 14 e 18 anos. O treinamento será dividido em quatro encontros.