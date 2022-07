Veja como fica trânsito durante apresentações da categoria Ouro do Festival Folclórico

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), preparou uma estrutura de trânsito e transporte para atender e garantir a segurança de pedestres e condutores de veículos que se deslocarão para o Centro Cultural Povos da Amazônia, no Distrito Industrial, zona Sul, que vai receber o 64° Festival Folclórico do Amazonas, Categoria Ouro, no período de 10 a 23/7.

Um total de 20 agentes de trânsito estará de prontidão para as ações de controle, fiscalização e monitoramento do evento, e 20 linhas de ônibus do transporte público estarão disponíveis para atender os usuários que irão ao evento.

Os agentes estarão dando apoio no local a partir das 17h, com viaturas, motocicletas e auxiliando ao redor da rotatória da Suframa, para a travessia de pedestres. O estacionamento será proibido em toda a extensão da rotatória, porém, o IMMU vai disponibilizar as avenidas Buriti e Ministro João Gonçalves para os veículos estacionarem.

Transporte

20 linhas de ônibus atendem a demanda de usuários, que vão ao Centro Cultural Povos da Amazônia, para prestigiar o festival.

010 – Norte-Sul, saindo da estação Arena para o T2.

213 – Conjunto Augusto Montenegro, no Lírio do Vale, em direção ao Ceasa.

215 – Bairro da Paz, estação Arena, Mário Ypiranga Monteiro, Ceasa.

355 – Shopping Via Norte/Rio Piorini, T4 e T5, Ceasa.

418 – Cidade Nova no T3, Ceasa, Educandos e T2.

535 – Armando Mendes até o Centro.

604 – Antônio Aleixo, T2, Centro.

611 – Japiim 2, T2, Centro.

619 – Puraquequara, T2 e Centro.

621 – Distrito Industrial 2, Nova Vitória, T2, Centro.

624 – Nova República, T2, Cachoeirinha.

625 – Nova República, Educandos e Centro.

677 – Jorge Teixeira, Autaz Mirim, T2, Cachoeirinha.

680 – Jorge Teixeira, Grande Vitória, T2, Cachoeirinha.

705 – Mauazinho, T2, Centro.

706 – Mauazinho, Panair, Centro.

708 – São Lázaro, T2, Centro.

711 – Mauazinho, T2, Centro.

713 – Jardim Mauá, Vila Buriti, Ceasa, T2, Centro.

715 – Jardim Mauá, T2, Cachoeirinha.