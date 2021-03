Covid: Cerca de 35,7% das pessoas de 60 a 64 anos serão vacinadas em Manaus

Manaus/AM - As 36.190 doses de vacina destinadas à capital vão garantir a imunização de 35,7% das pessoas de 60 a 64 anos em Manaus. O equivalente a 24.139 pessoas do total estimado de 67.694 pessoas desta faixa residentes no município. Eles integram os grupos prioritários da etapa atual da campanha municipal de vacinação contra a Covid-19, onde também estão os idosos de 65 a 69 anos que estão sendo vacinados desde segunda-feira (01).

De acordo com a Secretaria municipal de Saúde (Semsa), a remessa será conferida e registrada em sistema e, a seguir, liberada para a vacinação do grupo de 60 a 64 anos, que deve ocorrer a partir da próxima semana, em data a ser confirmada.

O novo quantitativo é suficiente para vacinar, com as duas doses, 25,5%, ou seja, 17.234 pessoas nesta faixa etária e que será somado ao da remessa anterior, destinada a 10,2% dos idosos da mesma faixa etária (6.905). Por não haver doses suficientes para a totalidade das pessoas nessa faixa etária, serão usados critérios para ordenar as prioridades de atendimento.

De acordo com informações do Vacinômetro, até esta quinta-feira, (04), haviam sido vacinados 21.583 dos 47.564 idosos de 65 a 69 anos residentes em Manaus. O total de idosos vacinados era de 83.097, dos quais 61.386 com 70 anos ou mais.